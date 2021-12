ANTV apresenta o programa “Quero Saber”

Na manhã desta segunda-feira (06/12) foi realizada a gravação do “𝘘𝘶𝘦𝘳𝘰 𝘚𝘢𝘣𝘦𝘳”, programa exclusivo da TV Andradas que abre espaço para a discussão de questões relacionadas a cidade junto ao atual administrador municipal. A iniciativa surgiu há 09 anos com o objetivo de cobrar soluções e sugerir melhorias para a cidade.

Após uma análise detalhada de temas de interesse público e acontecimentos locais, os representantes da equipe de jornalismo João Rafael de Oliveira e Luiz Barbon apresentaram diversos questionamentos, inclusive com a participação dos telespectadores que enviaram perguntas para a prefeita Margot Pioli. São assuntos relacionados a educação, cultura, saúde, obras, situação financeira, pandemia, causa animal, esporte, meio ambiente, entre outros.

O “𝘘𝘶𝘦𝘳𝘰 𝘚𝘢𝘣𝘦𝘳” faz parte da programação especial de final de ano da ANTV. “Quando chegamos no mês de novembro, já nos preocupamos em elaborar conteúdos diferenciados para os telespectadores que nos acompanharam durante todo ano. Tudo é feito com muito carinho, responsabilidade e comprometimento com o bom jornalismo. A equipe se une, desenvolve pautas e busca trazer informação de qualidade, que faz a diferença, acrescenta e reflete positivamente na comunidade”, explica a jornalista Kátia Barbon.

Programação Especial

𝑄𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑆𝑎𝑏𝑒𝑟 – 21, 22 e 23 de dezembro – 19 horas

Entrevista com a prefeita Margot Pioli sobre assuntos relacionadas a administração municipal

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 2021 – 27, 28, 29 e 30 de dezembro – 19 horas

Programa que traz os principais acontecimentos da cidade e da região de uma forma dinâmica, interativa e informativa. Fique por dentro de tudo que foi destaque no ano.

𝑇𝑣 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 – 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝐿𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 – Entre os dias 03 e 13 de janeiro – 19h30

Entrevistas com os vereadores de Andradas, que fazem uma análise do trabalho realizado em 2021 e falam sobre os planos para 2022.

A TV Andradas pode ser acompanhada:

*TV Aberta – Canal 36

*Internet – site www.tvandradas.com.br ou aplicativo em seu celular (𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘪́𝘷𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘯𝘥𝘳𝘰𝘪𝘥)

* Telemídia TV