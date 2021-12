Entre os dias 28 de novembro e 04 de dezembro foram registados em Andradas nove casos positivos de Covid 19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saรบde, apesar do aumento com relaรงรฃo a semana anterior a situaรงรฃo no municรญpio รฉ estรกvel. Desde outubro, nรฃo acontece nenhuma internaรงรฃo por consequรชncia da doenรงa.

A orientaรงรฃo รฉ manter o uso de mรกscaras e a higienizaรงรฃo constante das mรฃos.