Amigos e familiares se despediram da Senhora Thais Venturelli Mosconi

Faleceu na noite desta segunda-feira aos 95 anos a senhora Thaís Venturelli Mosconi, viúva de Alcides Mosconi que foi vereador e prefeito em Andradas. Também é mãe do médico e ex-deputado Carlos Mosconi.Uma pessoa íntegra, expressava carinho com o coração repleto de bondade, muito querida por todos. Dividia sua experiência com os mais novos e estava sempre pronta para ajudar o próximo