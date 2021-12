Representantes de Andradas participam do Minas Trend

Foi realizado no mês de novembro em Belo Horizonte um dos maiores eventos de moda do país- o Minas Trend. É considerado o maior salão de negócios da América Latina abrindo portas para conectar fabricantes e lojistas, reunindo os principais nomes do universo faschion do estado de Minas Gerais, como em outras edições teve andradense conferindo as novidades