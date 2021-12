Kohler realiza projeto com as entidades assistenciais e famílias carentes

A multinacional kohler está realizando um projeto muito interessante com as entidades assistenciais e famílias carentes do município. Ele é denominado Kohler acolher, que tem como objetivo fazer uma empresa mais próxima da comunidade andradense, contribuindo com as questões sociais