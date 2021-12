Alunos de futsal participam do Festival do Pro-Vida

A secretaria de educação e esportes da prefeitura de Andradas realizou nesse mês o Festival Pró-Vida. Depois do handebol, futebol de campo e natação chegou a vez do futsal. Os atletas aprovaram a iniciativa. Eles já estavam com saudades de participar de uma competição.