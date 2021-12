𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗: 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐡𝐚̃ 𝐭𝐞𝐦 𝐯𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥

A Secretaria Municipal de Saúde de Andradas informou que reduziu para quatro meses o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço para todas as pessoas maiores de 18 anos. Nesta terça-feira (28/12) tem vacinação será realizada no Materno Infantil, das 08 às 16 horas, no Materno Infantil:

– Dose de reforço da Janssen;

– Primeira dose para pessoas/adolescentes de 12 ou mais, que ainda não foram imunizados contra a Covid;

– Dose de Reforço para todas as pessoas maiores de 18 anos, que receberam a dose 2 há mais de 4 meses;

– Dose Adicional dos imunossuprimidos graves com 18 anos de idade ou mais, que receberem a Dose 2 há mais de 28 dias,

– Segunda dose de todas as pessoas maiores de 12 anos de idade que receberam a dose 1 até o dia 07/12.

Não esquecer de levar a carteira de vacinação, comprovante de residência, certidão de nascimento, RG, CPF e o Cartão SUS. Vale ressaltar que sem a apresentação desses documentos, a pessoa não será imunizada.

Aproveite o momento da imunização, para levar alimentos não perecíveis ou materiais de limpeza, que serão doados para a Santa Casa.

Em caso de dúvidas ou mais informações, basta ligar no telefone (35) 3731-3313, das 07 às 13 horas, de segunda à sexta-feira.

SEGUNDA DOSE BUTANTAN E FIOCRUZ

No mesmo dia e horário também, será a vez da segunda dose do Butantan e da Fiocruz para todas as pessoas que ainda não tomaram a dose 2 desses laboratórios.

𝘐𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤̧𝘰̃𝘦𝘴: 𝘈𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘐𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘴𝘢 – 𝘗𝘳𝘦𝘧𝘦𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘢𝘥𝘢𝘴