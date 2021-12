𝐅𝐢𝐦 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐞́ 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐨𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞̂𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬

Ao invรฉs de ganhar presente do papai noel, muitos moradores de Andradas ficaram no prejuรญzo apรณs diversos furtos registrados em bairros diferentes da cidade.

De acordo com a Polรญcia Militar na Avenida Lucca โ€“ Jardim Itรกlia โ€“ ladrรตes entraram em uma residรชncia que estรก em fase de reforma. Levaram uma televisรฃo de 60 polegadas e um purificador de รกgua ainda embalados.

Na Rua Osvaldo Andrade โ€“ Vila Buzato โ€“ o morador saiu para trabalhar e quando retornou percebeu o furto de uma espingarda calibre 22, dois carregadores e vinte muniรงรตes intactas. A vรญtima apresentou o certificado de registro da arma de fogo expedido pelo Ministรฉrio da Defesa Exรฉrcito Brasileiro, com a validade atรฉ 2030.

Na Avenida Prefeito Antรดnio Gonรงalves o proprietรกrio de um Fiat Uno placas CBP 2327-Andradas – estacionou em frente a residรชncia dele. Isto foi na noite do dia 24 de dezembro. Na manhรฃ seguinte nรฃo encontrou o carro.

E na noite de 25 de dezembro o furto foi em uma casa na rua Major Bonifรกcio. Segundo o boletim de ocorrรชncias os moradores se ausentaram por cerca de quatro horas e quando retornaram a janela da cozinha estava quebrada e o interior do imรณvel todo revirado. Notaram o furto de pertences de famรญlia como uma alianรงa, um anel de formatura, seis peรงas de joia (anรฉis de ouro), uma corrente de ouro uma de espessura grossa com retratos de duas pessoas, correntes e pulseiras de ouro. Segundo a vรญtima as joias foram avaliadas em aproximadamente dez mil reais.

๐™๐จ๐ง๐š ๐ซ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ

Um sitiante do Bairro Santa Cruz contou aos policiais que no dia 24, ausentou- se de sua residรชncia. Quando retornou percebeu que a janela da cozinha estava sido arrombada. Os ladrรตes levaram uma roรงadeira, dois sopradores, uma esqueletadeira e quarenta quilos de carne de animal bovino que estava armazenado no freezer.

Quem tiver informaรงรตes sobre os objetos furtados em Andradas deve acionar a Polรญcia Militar.

๐ผ๐‘›๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘ฬง๐‘œฬƒ๐‘’๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘’๐‘™๐‘œ ๐‘—๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ ๐‘š๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž ๐ด๐‘๐‘‡๐‘‰ ๐‘๐‘œ๐‘š ๐‘Ž ๐‘ƒ๐‘œ๐‘™๐‘–ฬ๐‘๐‘–๐‘Ž ๐‘€๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ