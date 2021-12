𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐢𝐩𝐞

Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que Minas Gerais tem 147 casos confirmados do vírus Influenza A/H3N2. Os diagnósticos foram descobertos após análises clínicas realizadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) até 23 de dezembro. Até o momento, nenhuma morte relacionada ao vírus foi identificada no Estado.

Em Andradas o Setor de Saúde registrou considerável aumento dos casos de gripe, tanto nos postos como na Santa Casa. De acordo com informações levantadas pela equipe de jornalismo da ANTV, uma reunião com representantes da Regional de Saúde deve acontecer na tarde de hoje para apresentação dos dados relacionados a doença no município e quais são as orientações para este final de ano.

A Prefeitura de Andradas lançou ontem(27/12) nas redes sociais uma campanha com material informativo para orientar a população sobre como agir neste período, além de dicas de prevenção relacionada a gripe H3N2.

“No mês passado no Materno Infantil pelo menos mais de 90% das crianças com sintomas respiratórios que nós realizamos o teste de Covid deu negativo. Então está provado que a gripe voltou”, relatou o pediatra Márcio Eli de Pontes em entrevista para a ANTV.

𝘐𝘮𝘢𝘨𝘦𝘮 𝘪𝘭𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢