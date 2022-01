Alunos do curso de teatro da Cia Caracol usam a criatividade para participar dos monólogos

Os alunos do curso de teatro da Cia Caracol coordenado pela Associação Amigos da Cultura de Andradas usaram muita criatividade para participar dos monólogos. O vídeo publicado nas redes sociais encerrou as atividades do ano de 2021