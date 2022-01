𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬: 𝟔𝟓 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗 𝐬𝐚̃𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐦 𝟎𝟒 𝐝𝐢𝐚𝐬

A Secretaria Municipal de Saรบde divulgou o boletim da Covid 19. Em quatro dias foram confirmados 65 novos casos positivos da Covid 19. A prefeita Margot Pioli teve confirmado hoje (06/01) o diagnรณstico para a doenรงa.

De acordo com informaรงรตes da assessoria de imprensa ela estรก em casa e passa bem no perรญodo de recuperaรงรฃo. Com relaรงรฃo ao trabalho, desenvolve as atividades administrativas e participa de reuniรตes de modo online.

Tambรฉm foi divulgado que dois idosos estรฃo internados e entubados com Sรญndrome Respiratรณria Aguda Grave (SRAG). Ambos testaram antรญgeno negativo para Covid-19, mas aguardam resultado do teste RT-PCR (padrรฃo ouro para detecรงรฃo da Covid-19).