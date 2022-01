Casamentos religiosos devem crescer mais de 38% com relação ao ano passado

Casamentos religiosos devem crescer mais de 38% com relação ao ano passado

O mercado de casamentos voltou a ficar aquecido com a melhora dos índices epidemiológicos no final de 2021. Apesar de todas as expectativas para esse ano. O aumento dos casos de Covid-19 pode ser um banho de água fria nos casais que pretendem oficializar a união