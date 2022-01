Andradas é contemplada com dois empreendimentos que vão contribuir com o desenvolvimento econômico

Na última semana Andradas foi contemplada com dois empreendimentos que vão contribuir com o desenvolvimento econômico e turístico do município. Aconteceu o coquetel para a apresentação do Porto das Asas Park Hotel e Restaurante Terminal 22