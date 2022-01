Testemunhas de Jeová desenvolvem campanha de incentivo a conquista de objetivos

Alcance seus objetivos: Lute contra a procrastinação

Nesta época do ano, é comum estabelecer alvos — emagrecer, fazer um curso, cuidar melhor da família, controlar as dívidas… Alcançar essas promessas, no entanto, é mais difícil do que muitos imaginam! A frustração por não atingir metas já foi motivo de estudo no meio científico, que criou a expressão “síndrome da falsa esperança”. Dados não faltam para comprovar esse fenômeno.

De acordo com pesquisas 88% das pessoas desiste de objetivos traçados já no mês de fevereiro . Outra estatística, do Brain Research Institute, indica que apenas 9,2% cumprem suas promessas.

Para não entrar nessas estatísticas, veja boas ideias que vão ajudar você a realizar seus planos:

1. Pense sempre no resultado e celebre cada conquista. Imagine a satisfação de conseguir aquilo que tanto queria! Isso vai dar energia para você trabalhar em prol de seu objetivo. Lembre-se de comemorar cada pequeno progresso — isso faz uma diferença e tanto.

2. Cuidado para não exagerar. Você prometeu mudar muitas coisas? Repense essas metas. É melhor estabelecer (e cumprir) poucas metas do que fazer uma lista enorme e não ter sucesso em nenhuma delas. Muitas mudanças só o deixarão muito ansioso.

3. Seja realista e facilite as coisas para si mesmo. Comece pelos alvos mais fáceis de serem conquistados. Assim, você terá a agradável sensação de estar avançando e eliminando itens da sua lista — o que o impulsionará para o próximo nível. Mas não deixe para depois, comece logo!

4. Não desista com pequenos tropeços. Se em algum momento você sentir que regrediu, tente mais uma vez. Lembre-se de que leva tempo para mudanças de hábito serem incorporadas à rotina e assimiladas pelo organismo. Tenha paciência consigo mesmo e não desista tão facilmente! Certa vez, o poeta inglês Edward Young (c. 1742) disse: ‘A procrastinação é ladra de tempo’. Não deixe essa vilã impedir que seus sonhos se concretizem.

O site JW.ORG contém uma matéria específica para o público jovem, com o tema: “Como posso parar de adiar as coisas”. Vale a pena conferir.

