Produtores Rurais de Ibitiura de Minas participam de curso gratuito de produção de peças com fibras

No final de 2021 os artesãos e produtores rurais de Ibitiura de Minas participaram de um curso gratuito de produção de peças com fibras naturais. A realização foi do Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural