Jornalista e escritora Vanessa Cazarotto vence o primeiro Reality Show Literário

Você já deve ter ouvido falado falar em Reality Show – mas e quando essa iniciativa envolve leitura ? Uma editora do Brasil lançou esse desafio que recebeu o nome de “Mestres da Escrita” E para a alegria de nós andradenses, uma jornalista e escritora de nossa cidade foi a vencedora. É a Vanessa Cazarotto que com essa conquista faz o lançamento do seu primeiro livro