Nova ponte vai ser construída no trecho de acesso ao bairro Jardim Itália

A prefeitura de Andradas iniciou uma obra para evitar complicações no trajeto que faz ligação com o bairro Jardim Itália. No local será construída uma ponte. Os trabalhos caminham conforme permite o clima. Não deu para esperar o período de estiagem