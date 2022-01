Procura dos pais pela vacina contra a Covid 19 está sendo pequena em Andradas

A preocupação dos pais sobre as reações da vacina contra a Covid 19 tem feito com que a procura pelo imunizante seja pequena em Andradas. Nesta terça-feira – 27 de janeiro foi a vez das crianças de 11 anos se imunizar contra a doença. Teve também a vacinação para os pequenos dos 5 a 10 anos com comorbidades