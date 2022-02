𝐏𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞́ 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬

A Prefeitura Municipal juntamente com o Conselho Municipal de Turismo -COMTUR – aprovaram o Plano Municipal de Turismo, que visa fomentar e intensificar a atividade no município em 2022. Além disso essa iniciativa também visa organizar as ações futuras com o intuito de evitar perdas de recursos não apenas financeiros, mas como de tempo, que são essenciais na gestão pública.

De acordo com o cronograma o Plano, foi construído com base em três eixos importantes para turismo do município:

– Institucional: Políticas Públicas, fortalecimento do Circuito Caminhos Gerais, Associação Amigos do Caminhos da Fé, Associação Caminho Monsenhor Alderige, Rota do Vulcão.

– Fomento: Criação de produtos e roteiros turísticos, incentivo a eventos e empreendimentos turísticos. Fortalecimento da Identidade local como “Terra do Vinho”.

– Promoção: confecção de guias, folders e mapas turísticos de Andradas para uso em eventos diversos, participação de feiras e distribuição a turistas e visitantes do Centro de Atendimento ao turista – CAT; intensificar o Programa “Descubra Andradas”, com a criação de mídias sociais (Facebook, Instagran e Youtube), site, mapas digitais interativos, QR Code; filme comercial para divulgação do município, atualização do banco de imagens do município (atrativos naturais, culturais e históricos), etc.

O COMTUR é constituído por representantes da Administração pública e da sociedade civil, ligados direta e indiretamente a atividade turística, abrangendo os seguintes segmentos: setor rural; setor turístico; setor artesanal; setor da vitivinícola; dos esportes de aventura; entidades comunitárias e da Associação Industrial, Comercial e Rural de Andradas – ACIRA.

A vigência do Plano vai até 31 de dezembro de 2022, e você pode conferir na íntegra o Decreto 2528.2022 e o Plano Municipal de Turismo.



Foto: Acervo ANTV