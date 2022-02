Médico ortopedista Lúcio Mauro Trevisan fala sobre os benefícios da atividade física

Iniciar um novo ano é para muitas pessoas uma oportunidade de recomeçar, fazer planos para uma mudança no estilo de vida. Aqueles hábitos ruins ficam no passado e surge a chance de melhorar a alimentação e a rotina. Nossa equipe de reportagem conversou com o médico ortopedista Lúcio Mauro Trevisan que selecionou alguns motivos sobre a importância de começar 2022 se exercitando.