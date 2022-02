Médico infectologista fala dos casos de Covid-19

O momento de incertezas que estamos vivendo com relação a Covid 19 gera muitas expectativas. Nossa equipe de reportagem conversou com o médico infectologista de Poços de Caldas Mário Augusto Krugner Lopes. De acordo com ele após essa passagem da variante Ômicron a tendência é de diminuição de casos confirmados, mas ainda existe a preocupação com o carnaval.