Chuvas prejudicam as estradas rurais

As chuvas que não cessam vêm prejudicando e muito as estradas rurais de Andradas. Tem buracos para todos os lados. A equipe de reportagem da ANTV conversou com os responsáveis pela manutenção na secretaria de obras da prefeitura. De acordo com eles, os trabalhos de reparos estão sendo executados, mas, muitas existem muitas dificuldades.