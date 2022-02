EPAMIG apoia produtores de azeitona do estado

A Epamig ( Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) está ajudando os produtores de azeitonas a identificar o momento ideal para a colheita e para a produção de azeites. O trabalho de análise de maturação dos frutos é realizado no laboratório no Campo Experimental de Maria da Fé, cidade localizada no sul de Minas, local da primeira extração de azeite extravirgem do Brasil.