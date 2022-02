𝐕𝐞𝐫𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐞-𝐩𝐫𝐞𝐟𝐞𝐢𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦 𝐦𝐞𝐥𝐡𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐧𝐚 𝐌𝐆-𝟒𝟓𝟓 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐨 𝐃𝐄𝐑

A reuniรฃo entre o diretor de Manutenรงรฃo do Departamento de Edificaรงรตes e Estradas de Rodagem (DER-MG), Adalberto Bahia, intermediada pelo vice-prefeito de Andradas, Joรฃo Luiz Magalhรฃes Teixeira, com a presenรงa do presidente da Cรขmara Gustavo Xavier, e dos vereadores Luiz Benedito Raimundo e Antonio Carlos de Lima, teve como resultado o inรญcio dos trabalhos de recuperaรงรฃo e melhorias na MG-455, trecho que liga Andradas a Santa Rita de Caldas.

O encontro aconteceu no dia 9 de fevereiro, na sede do DER-MG, em Belo Horizonte, e a operaรงรฃo tapa-buracos comeรงou a ser realizada nesta quinta-feira, 10 de fevereiro. โ€œFizemos questรฃo de estar presentes nessa reuniรฃo devido ร MG 455 estar com muitos buracos grandes, extensos e profundos que colocam em risco a vida das pessoas que transitam por essa rodovia. E nรณs tivemos uma boa notรญcia. Durante a reuniรฃo o senhor Adalberto entrou em contato com a referรชncia do DER no Sul de Minas e solicitou, atendendo ao nosso pedido, que fossem feitas essas melhorias, pelo menos nos buracos maiores. Hoje (10), pelo que soubemos, jรก taparam boa parte dos buracos maiores, facilitando o fluxo de veรญculos. Essa รฉ mais uma conquista, fruto do trabalho de uniรฃo em benefรญcio da nossa cidadeโ€, ressaltou o presidente da Cรขmara, vereador Gustavo Xavier.

โ€œSabemos que nรฃo รฉ diretamente competรชncia da prefeita e dos vereadores realizar a manutenรงรฃo da rodovia, mas vendo a necessidade, fomos a Belo Horizonte para representar o cidadรฃo andradenseโ€, disse o vereador Antonio Carlos de Lima.

O vereador Luiz Benedito Raimundo acompanhou, na tarde de quinta-feira, o inรญcio dos trabalhos e salientou a importรขncia da reuniรฃo. โ€œEntregamos o ofรญcio solicitando as melhorias na rodovia no dia 9 e fomos prontamente atendidos. Agradecemos ao Joรฃo Luiz, vice-prefeito e vice-presidente do CREA-MG que intermediou a reuniรฃo, e ao Adalberto Bahia por atender ao nosso pedidoโ€.

๐‚๐ฅ๐ขฬ๐ง๐ข๐œ๐š ๐๐ž ๐ ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ญ๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ข๐š

Os vereadores cumpriram agenda no gabinete do Deputado Federal Bilac Pinto para levar outras reivindicaรงรตes e solicitaรงรตes de emenda parlamentar para Andradas. Entre elas estรก um pedido do vereador Gustavo Xavier que visa a melhoria no atendimento ร populaรงรฃo que utiliza o serviรงo pรบblico de fisioterapia. โ€œUma emenda importante que entreguei ao deputado รฉ para a construรงรฃo de uma nova clรญnica de fisioterapia. Hoje se paga aluguel, um dinheiro que nรฃo retorna aos cofres pรบblicos, e um municรญpio do tamanho de Andradas tem a necessidade de ter uma clรญnica melhor, ampla, mais moderna e espaรงosa para o cidadรฃo. Saliento ainda a participaรงรฃo do ex-prefeito e assessor do Senador Rodrigo Pacheco, Rodrigo Lopes, auxiliando no contato e na proximidade com o deputado Bilac Pinto, a quem agradecemosโ€.

Outra reuniรฃo agendada por Rodrigo Lopes, realizada no gabinete do Senador, foi com o CEO da Bravo Motor Company, Eduardo Javier Munoz, empresa sediada na Califรณrnia (EUA), voltada para a inovaรงรฃo aplicada ร descarbonizaรงรฃo das cidades, que fez uma exposiรงรฃo de projeto sobre veรญculos elรฉtricos nos transportes pรบblicos. โ€œDurante a reuniรฃo, fizemos um convite para ele vir a Andradas, conhecer nossa realidade e se reunir com a administraรงรฃo municipal para apresentar o projetoโ€, concluiu o presidente da Cรขmara.

