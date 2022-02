Ibitiura de Minas passa a fazer parte do programa “Saúde em Rede”

Ibitiura de Minas passa a fazer parte do programa Saúde em rede, um processo de educação permanente que tem como propósito desenvolver a competência das equipes para o plajenamento e organização da atenção a saúde com foco nas necessidades dos usuários do SUS.