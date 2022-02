Andradas vai ter Semana das Bolachas e homenagem aos profissionais de enfermagem

Durante a 2ª Sessão Ordinária de 2022, ocorrida em 15 de fevereiro, os vereadores discutiram e votaram cinco projetos, sendo três de autoria do Poder Executivo e dois propostos pelo Poder Legislativo.

Um deles, do vereador Regis Basso Andrade, institui a Semana das Bolachas no calendário oficial de eventos do município. A proposta legislativa prevê que as comemorações ocorram na última semana do mês de agosto em parceria com as empresas produtoras do município para promover, fomentar a economia e valorizar a produção local, atraindo turistas e revendedores.

Além disso, a parceria com os órgãos públicos seria através da realização de cursos, exposições e eventos voltados à divulgação das 70 empresas de bolachas instaladas no município que empregam mais de 1.100 pessoas com produção média de 150 mil quilos diários, segundo o vereador.

“É um projeto interessante para o município, sabendo que a Administração também está trabalhando para fomentar o turismo, uma vez que onde as bolachinhas de Andradas estão sendo comercializadas o nome da cidade também está sendo lembrado, o que corresponde a todo o Brasil. E queremos que Andradas não seja reconhecida não só como cidade do vinho, mas das bolachas, das flores, pois somos os maiores produtores de flores cobertas do País. É um sonho ver o Pavilhão do Vinho voltando, assim que acabar a pandemia, a ter exposições dos nossos produtos”, ressaltou Regis Basso.

O vereador Antonio Carlos de Lima também se manifestou sobre o PLO nº 02/200. “Parabéns ao Regis pelo projeto. Nesses dois anos e meio de pandemia vimos muitas pessoas perdendo o emprego e, no nosso município, essas fábricas de bolachas estão garantindo o sustento de muitas famílias. No Campestrinho são duas fábricas que produzem de 10 a 12 mil quilos por dia, empregando cerca de 80 pessoas. Através dessa proposta muitos recursos virão para a cidade”.

“De fato, o setor da produção de bolachas em Andradas se consolidou como um dos protagonistas da economia da nossa cidade e merece o reconhecimento em legislação, em questões comemorativas e exposição. Como bem disse o senhor, tudo o que leva o nome de Andradas às cinco macrorregiões brasileiras e até fora do Brasil é algo muito louvável”, disse o vereador Vinícius Teixeira.

O presidente da Câmara, Gustavo Xavier, também parabenizou o vereador Regis pela proposta legislativa. “Sabemos que as fábricas de bolachas são importantes geradores de emprego e renda para os nossos munícipes, por isso também quero parabeniza-lo”.

Outro projeto aprovado foi o de Resolução nº 04/2022 que institui a Comenda aos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem proposto pelos vereadores Ricardo Felisberto dos Reis, Paulo Cesar Moreira e Antonio Carlos de Lima.

Pela Resolução, a homenagem será concedida a cada dois anos, na semana do dia 12 a 20 de maio, período em que se comemora a Semana da Enfermagem, aos profissionais que se destacarem no exercício de suas atividades. Cada vereador poderá indicar dois profissionais que receberão a homenagem em sessão solene.

Um dos proponentes, o vereador Ricardo Felisberto, salientou a importância da comenda como reconhecimento pelos trabalhos prestados pelos profissionais. “Essa é uma forma simples, singela, de reconhecer o trabalho que os profissionais de enfermagem vêm fazendo sempre”.

O vereador Luiz Benedito Raimundo também comentou sobre a resolução. “É uma homenagem mais que merecida e parabenizo os autores dessa proposta”.

Para o vereador Vinícius Teixeira, o projeto é muito importante, principalmente diante dos últimos anos. “É algo grandioso, principalmente pelos dois anos que atravessamos. A pandemia ainda não terminou, e eles (profissionais da área de enfermagem) constituíram a força principal de enfrentamento a essa doença”.

O vereador Gustavo Xavier também ressaltou os trabalhos que são realizados pelos profissionais nessa pandemia. “É um projeto importante. As homenagens eu julgo que são simples perto de todo o trabalho que os profissionais realizam, principalmente para quem esteve na linha de frente, sujeito aos riscos de contaminação e que perderam muitas pessoas próximas pela doença”.

A Câmara também aprovou os seguintes projetos:

– PLO nº 3/2022, pelo Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a repassar à Santa Casa de Misericórdia de Andradas – SACMA, recursos financeiros no valor de R$6.240.000,00 (seis milhões duzentos e quarenta mil reais);

– PLO nº 4/2022, pelo Executivo, que “Ratifica as alterações e consolidação do Contrato de Consórcio do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Pardo – CISMARPA”;

– Projeto de Lei Complementar pelo Executivo nº 1/2022, que “Altera a Lei Complementar n.º 172, de 28 de dezembro de 2016, e dá outras providências.”

Todos os projetos estão disponíveis, na íntegra, no site da Câmara Municipal de Andradas. Para consultar, basta acessar www.andradas.mg.leg.br

Informações: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas