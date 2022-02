Solenidade cívica, inaugurações e homenagens marcam o aniversário de Andradas

O aniversário de Andradas, em 22 de fevereiro, será comemorado com diversos eventos organizados pela Prefeitura. O município completa 132 anos de emancipação política. Às 09 horas está marcada a solenidade cívica. Também acontece a inauguração da sede provisória do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da assessoria de imprensa o projeto teve início na primeira gestão da Prefeita Margot Pioli, entre 2005 e 2008. A corporação vai atuar na prestação de serviços em plantões de 24 horas, quando três bombeiros, no mínimo, estarão realizando os revezamentos em turnos. A previsão é que Andradas conte com 18 bombeiros em seu efetivo, além do apoio de 01 caminhonete L200 e 01 caminhão de combate a incêndios, nesse primeiro momento.

A sede provisória está instalada na Rua Marcelino Rodrigues Guilherme, nº 155, Vila Mosconi. O atendimento é prestado por meio dos telefones de emergência 193 ou (35) 3697.2342.

Outras comemorações de aniversário serão a entrega das duas motocicletas do sorteio do IPTU aos cidadãos contemplados com a premiação. São eles: Carlos Henrique do Prado e Marcel Tonon Seco. Também acontece a homenagem com a Placa de “Amigo do Patrimônio de Andradas” ao Grupo Curiocidades de Andradas, que foi indicado pela população. (Saiba mais: CURIOCIDADES ANDRADAS)

Com o intuito de incentivar o setor de Turismo, a Prefeitura também vai lançar uma nova etapa do Projeto Descubra Andradas, que tem o objetivo de estimular a população local a conhecer os pontos turísticos da nossa cidade. Dessa forma, a partir do dia 23/02, serão instaladas placas informativas em diversos pontos estratégicos, contendo informações e curiosidades desses atrativos, como o Pico do Gavião, Pedra do Elefante, entre outros.

Informações e foto: Prefeitura de Andradas / Assessoria de Comunicação