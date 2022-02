Testemunhas de Jeová publicam artigo “Como posso parar de adiar as coisas?”

O ensino a distância, as distrações promovidas pelas redes sociais e a dificuldade em manter uma rotina disciplinada fizeram muitos jovens chegar ao final de 2021 com a sensação de que poderiam ter tido um desempenho acadêmico melhor. Uma pesquisa divulgada em 20211 revela que no Brasil usuários gastaram em média 3 horas e 40 minutos todos dias acessando suas redes sociais. Não importa qual seja o motivo — é de consenso que o hábito de procrastinar é um grande inimigo do boletim. Por outro lado, fazer bons trabalhos e cumprir prazos é fundamental para o aprendizado e contribui para verdadeiro senso de realização.

O artigo Como posso parar de adiar as coisas? do site JW.ORG traz dicas práticas para organizar suas atividades e

livrar-se da procrastinação. Atente para três obstáculos que induzem a adiar as coisas e como vencê-los:

1. Obstáculo 1: A tarefa parece difícil demais.

Conselho: “Quem olha para as nuvens não colherá”.

Aplicação prática: Pode não ser fácil iniciar uma atividade desafiadora, mas deixar para depois não vai

melhorar os resultados. Divida a tarefa em etapas e comece imediatamente. Montar uma programação

também vai ajudar você a estar no controle.

2. Obstáculo 2: Não sentir vontade de realizar a atividade.

Conselho: ‘Aquilo que uma pessoa plantar, é o que ela também irá colher’.

Aplicação prática: Imagine a satisfação de concluir a atividade! Pense nas consequências de

procrastinar e tente adiantar mentalmente o prazo de entrega. Adiar as coisas aumenta seu estresse e

diminui as chances de cumprir uma tarefa.

3. Obstáculo 3: Você está muito ocupado.

Conselho: ‘Certifique-se do que é mais importante’.

Aplicação prática: Estabeleça prioridades — faça uma lista de atividades e determine um prazo para

realizá-las. Controle o tempo em vez de deixar que ele controle você.

Talvez fique surpreso ao saber que os conselhos citados acima são princípios bíblicos. As Testemunhas de Jeová disponibilizam gratuitamente artigos em 1.044 idiomas através de seu site oficial, JW.ORG. O objetivo é ajudar as pessoas a ter uma vida mais feliz. Leia a matéria completa e aproveite para fazer o teste da procrastinação.

Porta-voz local das Testemunhas de Jeová: Fábio Lopes