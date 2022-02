Abertas as inscrições para o programa ALI Brasil Mais em Poços de Caldas e Andradas

Reduzir custos, inovar e aumentar o faturamento são desafios enfrentados por todo empresário. Porém, alcançar esses objetivos não é tarefa fácil, requer conhecimento especializado e muito trabalho. Pensando nisso, o Sebrae oferece o ALI Brasil Mais, programa gratuito destinado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que será realizado nas cidades de Poços de Caldas e Andradas. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site.

O programa oferece consultorias especializadas e contínuas durante quatro meses. O empreendedor recebe o acompanhamento de um Agente Local de Inovação (ALI), que faz um diagnóstico do negócio e sugere ações de melhorias rápidas, com soluções para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios.

Em Poços de Caldas, o programa será realizado com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA); e em Andradas, com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas e CDL. Nas duas cidades, o início será no dia 21 de março. “O ALI trabalha com metodologias que visam proporcionar maior produtividade e competividade, fatores fundamentais para a sobrevivência das empresas, nos dias atuais”, explica Ivan Figueiredo, analista do Sebrae Minas.

ALI Brasil Mais

Desde o início de 2021, o ALI integra o Brasil Mais, iniciativa da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, em parceria com Sebrae, Senai e ABDI. O programa de abrangência nacional está consolidado como estratégia e diferencial competitivo para as empresas de pequeno porte em todo o país, com resultados significativos desde 2010, quando começou.

A ação visa aumentar a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e de alto impacto, por meio do acompanhamento contínuo e de consultorias especializadas. Os especialistas responsáveis pelas orientações às empresas são bolsistas do CNPQ, selecionados e capacitados pelo Sebrae.

SERVIÇO:

ALI Brasil Mais – Poços de Caldas e Andradas.

Inscrições: https://cutt.ly/pj6ZlfR

Início: 21 de março

Informações: www.gov.br/brasilmais ou pelo telefone: (35) 3722-3352

Vagas limitadas

Informações : Sebrae