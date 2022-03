Hemominas divulga balanço da doação de sangue durante o Carnaval

O funcionamento da Fundação Hemominas durante o Carnaval trouxe um saldo positivo para os estoques de sangue. No período de 26/02 a 02/03, 2.534 pessoas compareceram nas unidades, sendo coletadas 2.057 bolsas de sangue.

“Considerando os dias de ponto facultativo/feriado prolongado, durante o qual muitas pessoas viajam e que ainda estamos em pandemia, mobilizar esse número de pessoas em pleno Carnaval é muito positivo. Agradecemos às pessoas que atentaram para a causa da doação de sangue e se dispuseram a este nobre gesto”, afirma Viviane Guerra, assessora de Captação e Cadastro da Fundação Hemominas.

No momento, os estoques passam por quedas expressivas, principalmente dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo, que continuam em situação crítica, com queda de cerca de 50% do estoque ideal. Os tipos A negativo (queda de 35%) e B negativo (queda de 25%) encontram-se em situação de alerta.

É importante lembrar que, além de atender à demanda de sangue dos hospitais nas urgências e emergências, cirurgias e transplantes, a Fundação Hemominas precisa ter os estoques regularizados para atender em seus ambulatórios os pacientes de coagulopatias e hemoglobinopatias – como os portadores de anemias falciformes, talassemias e outras doenças crônicas – que precisam, constantemente, receber transfusão de sangue e hemocomponentes.

Seja um doador

Os requisitos gerais para doação de sangue, bem como situações particulares, são informados no portal da Hemominas (http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-ambulatorial/doacao-de-sangue/condicoes-e-restricoes)

Entre os critérios básicos, destacam-se:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos de idade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar, acompanhados pelo responsável legal ou portando autorização disponível no link: Doação 16 e 17 anos . A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a realização de pelo menos uma doação anterior.

Pesar mais de 50 kg;

Estar bem descansado no momento da doação;

Estar alimentado – após almoço, jantar ou refeições com conteúdo mais gorduroso deve-se aguardar três horas para efetuar a doação

Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

Não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue;

Não ter tido hepatite após os 11 anos;

Não ter feito tatuagem/sobrancelha definitiva/botox/piercing nos últimos 12 meses. Piercing em região oral ou genital impede a doação de sangue por 12 meses após a sua retirada.

Mulheres, mesmo se menstruadas ou em uso de anticoncepcionais, podem doar.

Apresentar documento de identificação oficial e original, com foto, filiação e assinatura.

A doação precisa ser agendada online ou pelo app MG-Cidadão. Com o agendamento, o cidadão ajuda a distribuir as doações ao longo do horário de atendimento da unidade e pode diminuir o tempo de espera para efetuar sua doação. Além disso, devido à pandemia de Covid 19, o agendamento evita aglomerações nas unidades e mantém o ambiente seguro para os candidatos à doação. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.

Informações : Hemominas