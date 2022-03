Vencedores da campanha “Meu Virado é o Melhor!”

Foi divulgado o resultado da campanha “Meu Virado é o Melhor!”, iniciativa da Prefeitura de Andradas por meio da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, em parceria com o COMPAC.

1º Santa Casa

2º Rodrigo Bensi

3º Daniel Barreiro de Oliveira

4º Cláudio Santos

5º Polianna

6º Gui Santangelo

7º Donizete Lima

8º Restaurante Taverna

9º Maria Ângela Milan Albertin

10º Restaurante Soberano

Durante 30 dias diversas pessoas, entidades e estabelecimentos compartilharam vídeos e fotos nas redes sociais com receitas e a preparação desse delicioso prato. As 10 mais curtidas serão publicadas no “Caderno de Receitas de Andradas – Edição Virado de Frango”. Vale ressaltar que esta foi a primeira etapa da campanha. Num outro momento, as receitas poderão ser provadas.

𝘍𝘰𝘵𝘰𝘴 𝘦 𝘐𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤̧𝘰̃𝘦𝘴: 𝘗𝘳𝘦𝘧𝘦𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘢𝘥𝘢𝘴