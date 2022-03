TV Atende – Confirmação da variante Ômicron em Andradas

Foi constatada em Andradas a variante Ômicron em 12 amostras coletadas no mês de janeiro de pacientes com sintomas gripais, suspeitos de Covid-19, enviadas pela fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte. De acordo com a secretaria municipal de saúde um dos casos detectados é de uma pessoa de 60 anos de idade, que não foi vacinada, apresentou agravamento do caso e veio a óbito