Andradas e Ibitiura de Minas são contempladas com o programa “Conheça Seu Amigo”

O governo de Minas aderiu ao termo de cooperação técnica do programa “Conheça seu Amigo”, que realizará a microchipagem de cães e gatos em situação de rua, sob tutela de ONGs ou pertencentes à população de baixa renda. O governador Romeu Zema e a secretária de estado de meio ambiente Marília Melo participaram do evento de início do programa, realizado em belo horizonte na última semana