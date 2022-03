TV Atende – Veranize Milan – câncer de colo de útero

A importância de prevenir e combater o câncer de colo uterino. Quanto mais cedo o diagnóstico da doença, mais chances de cura. O Instituto Nacional de Câncer estima que entre os anos de 2020 e 2022 sejam diagnosticados mais de 16 mil novos casos de câncer de colo do útero no Brasil, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres