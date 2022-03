Dia da Síndrome de Down – O amor não conta cromossomos

𝐔𝐌𝐀 𝐋𝐈𝐍𝐃𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎́𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐌𝐎𝐑 – Para comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down a equipe de jornalismo da ANTV está produzindo uma reportagem especial sobre a Lívia Sasseron e Orlando José Bressanin. A amizade de infância despertou um sentimento diferente no coração desses jovens. O pedido de namoro foi bem tradicional, com flores e aliança. Toda família aceitou o relacionamento com muita alegria. Não perca! Vale a pena assistir. A exibição é na próxima segunda-feira (21) às 19 horas no Telejornal Integração. Assista pelo canal 36, site www.tvandradas.com.br, aplicativo em seu celular ou Telemídia TV.

“𝑂 𝑎𝑚𝑜𝑟 𝑛𝑎̃𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑠𝑜𝑚𝑜𝑠”