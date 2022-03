Polícia Civil faz a prisão de foragido acusado de envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de droga

Na sexta-feira (18/3), a Polícia Civil efetuou a prisão preventiva de um homem, de 23 anos, investigado por envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, em Poços de Caldas, Sul do estado. Ele estava foragido e já foi condenado a mais de 18 anos de reclusão.

Além do mandado de prisão, a equipe da Agência de Inteligência Policial cumpriu buscas em imóvel ligado ao alvo, no bairro Campos Elísios. No local, os policiais civis apreenderam um veículo avaliado em torno de R$ 40 mil, um aparelho celular no valor aproximado de R$ 4 mil, cerca de R$ 1 mil em notas diversas e um documento do investigado.

Concluídos os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Repressão

O homem detido hoje era procurado desde 2020, quando a PCMG deflagrou uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São João. Outras dez pessoas do grupo, presas pela PCMG naquela ocasião, também já foram sentenciadas pela Justiça. À época, houve também a apreensão de R$ 14 mil e de 80 embalagens contendo maconha para venda.

Na oportunidade, participaram dos trabalhos mais de 40 policiais lotados em Poços de Caldas, Campestre, Botelhos, Santa Rita de Caldas e Andradas.

Apreensão de armas

Em outra ação da PCMG em Poços de Caldas, realizada nesta sexta-feira (18/3), foram apreendidos dois revólveres, calibres 38 e 32, nos bairros Quisisana e Vila Nova. Os proprietários fizeram contato com a Delegacia de Polícia para aderir à entrega voluntária de armas registradas.

A Delegacia Regional em Poços de Caldas é um dos pontos de coleta de armas da Campanha do Desarmamento.

Informações e fotos: Polícia Civil