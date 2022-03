Educadores da rede municipal e estadual se unem para reivindicar piso salarial

Os servidores públicos estão se manifestando de diversas formas para solicitar da Prefeitura o reajuste salarial de 15 por cento, entre outras ações. Na assembleia geral aconteceram manifestações e não teve acordo com o que foi proposto pelo executivo.

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐢𝐭𝐮𝐫𝐚 Em mensagem enviada na noite de sexta-feira (18) fomos informados que a Prefeitura de Andradas enviou nesta sexta-feira, 18 de março, o Projeto de Lei que trata do reajuste dos salários dos servidores públicos municipais à Câmara de Vereadores para análise e votação. O documento estabelece o pagamento de 12% de aumento (data base março/2022) para todos os funcionários, sendo mais 2% exclusivamente aos professores e educadores infantis, que serão pagos em outubro deste ano.

De acordo com a nota enviada para a Imprensa, com essa medida, a Prefeitura visa manter o poder aquisitivo do funcionalismo em geral, como também igualar o Piso Salarial dos Professores de Andradas ao proposto pelo Governo Federal, que passará a ser de R$ 2.407,00, proporcional às 25 horas semanais das profissionais andradenses.

A Prefeitura informou ainda que o projeto foi construído dentro das limitações orçamentárias e fiscais, estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Dessa forma, a Administração terá condições de garantir o reajuste proposto, como também continuar avançando em políticas públicas que atendam a todos os cidadãos andradenses, nas áreas de Saúde, Educação, Infraestrutura e Segurança Pública.