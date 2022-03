Irmã Rosa Inês completa 69 anos de vida consagrada

A Irmã Rosa Inês completou 69 anos de vida consagrada. Esse tempo representa toda dedicação a Deus e aos propósitos da Congregação Oblatas da Assunção. Em Manaus foi surpreendida com uma surpresa preparara pelas outras religiosas, com bolo, presentes e orações.



Holandesa nata, aos 19 anos Rosa já atuava como missionária. Certa de sua vocação, seguiu em frente. Sua primeira missão foi no Congo, na África. Era uma das responsáveis por um orfanato de cerca de 170 crianças. Em 1966 chegou no Brasil. O primeiro trabalho foi na cidade de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, em ambulatório e hospital, locais atendeu muitos doentes. Realizou o sonho de ser enfermeira. Hoje mora em Andradas e auxilia as colegas nos cuidados com o Lar da Criança Andradense.



Diante de uma experiência de vida marcada por tantos momentos, Irmã Rosa também tem a missão de aconselhar os mais novos. Por onde passa deixa uma mensagem de otimismo. Exemplo de mulher que deve ser seguido por todos.