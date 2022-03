Prefeita de Andradas cumpre agenda de compromissos em Brasília

A prefeita de Andradas esteve em Brasília entre os dias 15 e 17 de março. Em sua agenda de compromissos esteve em reunião com o Senador Alexandre Silveira e com o presidente do Senador Rodrigo Pacheco, sendo este último encontro intermediado pelo assessor do parlamentar e ex prefeito de Andradas Rodrigo Lopes. De acordo com informações da assessoria de imprensa o objetivo foi tratar de assuntos importantes relacionados ao município.

Na capital Margot também esteve reunida com o Presidente do SEBRAE Carlos Melles, quando teve a oportunidade de conhecer o Programa Cidade Empreendedora, uma importante ferramenta de gestão, desenvolvido pelo SEBRAE. O objetivo desse programa visa a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos.

Informações e Fotos: Prefeitura de Andradas

Prefeita de Andradas como o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e o assessor e ex prefeito Rodrigo Lopes.

Margot Pioli com o Senador Alexandre Silveira