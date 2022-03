𝐀𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦 𝐯𝐢́𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐞́ 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐧𝐚 𝐁𝐑 𝟏𝟒𝟔 𝐞𝐦 𝐁𝐨𝐭𝐞𝐥𝐡𝐨𝐬

No Sรกbado (19) por volta de 23h no km 459 da BR 146, municรญpio de Botelhos, ocorreu um acidente grave, que provocou a morte do condutor de 52 anos. A passageira de 61 anos ficou gravemente ferida.

De acordo com informaรงรตes do Corpo de Bombeiros, o casal que residia em Muzambinho seguia para Botelhos quando o condutor nรฃo conseguiu efetuar uma curva e saiu da pista pela contramรฃo, colidiu com o talude e capotou. O motorista veio a รณbito ainda no local do acidente e a passageira foi socorrida por equipe do Hospital Sรฃo Josรฉ, de Botelhos, onde permaneceu hospitalizada. Apรณs os trabalhos da perรญcia, o corpo foi removido para o IML de Poรงos de Caldas. Nรฃo houve interrupรงรฃo de pista.