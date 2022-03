𝐀𝐯𝐢𝐚̃𝐨 𝐜𝐨𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐬𝐞 𝐦𝐞𝐢𝐚 𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐜𝐚𝐢́𝐧𝐚 𝐭𝐢𝐧𝐡𝐚 𝐒𝐚̃𝐨 𝐉𝐨𝐚̃𝐨 𝐝𝐚 𝐁𝐨𝐚 𝐕𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨

Um aviรฃo foi flagrado transportando 465 quilos de cocaรญna em Campo Grande na madrugada deste domingo (20). De acordo com a nota da Polรญcia Federal, o piloto de 59 anos foi preso em flagrante. A aeronave sem plano de voo e cumprindo rota conhecida por ser utilizada para trรกfico de drogas, estava sendo monitorado pelo Comando de Operaรงรตes Aeroespaciais pela Polรญcia Federal. Para interceptรก-la foram usados dois caรงas A-29 Super Tucano e uma aeronave E-99 da FAB (Forรงa Aรฉrea Brasileira)

De acordo com a Forรงa Aรฉrea Brasileira, o piloto cooperou e seguiu todas as ordens da Defesa Aรฉrea para mudanรงa de rota e pouso no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Ao todo, foram apreendidos 465 quilos da droga, avaliada em mais de R$ 11 milhรตes.