𝐏𝐨𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐝𝐨𝐯𝐢𝐚́𝐫𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐦 𝐁𝐨𝐭𝐞𝐥𝐡𝐨𝐬 (𝐌𝐆)

Na noite de domingo (20) aconteceu um acidente na rodovia LMG 880 em Botelhos. De acordo com informaรงรตes da Polรญcia Rodoviรกria o condutor perdeu o controle do veรญculo, que saiu da pista e tombou.

De acordo com informaรงรตes do boletim de ocorrรชncias a vรญtima teria sido socorrida por terceiros e levada ao hospital municipal, mas foi constatado que na unidade nรฃo existe registro desse atendimento.

Os policiais se deslocaram atรฉ a casa do condutor, que fica na zona rural do distrito de Sรฃo Gonรงalo de Botelhos, porรฉm o sรญtio estava vazio. Foi realizada a remoรงรฃo do veรญculo ao pรกtio credenciado pelo DETRAN/MG e lavrado o respectivo auto de infraรงรฃo.