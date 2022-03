Escola Edmundo Vieira agora abriga uma sala do primeiro ano do ensino médio

A escola Professor Edmundo Vieira de Andradas que antes funcionava somente como ensino fundamental dois agora abriga também uma sala do primeiro ano do ensino médio. Ela faz parte de um estudo que está sendo realizado pelo governo do estado de minas para a implantação período integral