Bebê é encontrado pela GM em local abandonado

Um bebê foi encontrado pela Guarda Municipal durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Rita. De acordo com o boletim de ocorrência, devido a grande onda de furtos na cidade, a equipe resolveu ir em locais que usuários de drogas frequentam.

Durante a abordagem de um suspeito os guardas ouviram sussurros e localizaram um bebê no chão de um banheiro abandonado, cheio de lixo, roupas sujas e resquícios de uso de entorpecentes. Estava molhado, com fezes nas fraldas e chorando muito. O homem então relatou que era pai da criança e que a mãe não estava no local.Diante da situação os agentes entraram em contato com o Conselho Tutelar que compareceram no local e realizaram o boletim de ocorrência pois a criança estava em situação de risco.

Ainda segundo a GM os envolvidos foram levados para confecção do auto de corpo de delito e encaminhados a Delegacia de Andradas para demais providências. A ocorrência ainda está em andamento.

Foto: Guarda Municipal de Andradas