Roubo a mão armada é registrado em fazenda no Pico do Gavião

Um roubo a mão armada aconteceu em uma fazenda localizada no Pico do Gavião na noite de segunda-feira (04). De acordo com o boletim de ocorrências o funcionário de 61 anos escutou os cachorros latirem e ao sair para verificar o que estava acontecendo foi surpreendido por dois homens armados. Os autores renderam o homem e o amarraram com as mãos para trás.

Após a abordagem fugiram levando um celular, o trator e uma roçadeira que estava acoplada. A vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda. O boletim de ocorrência foi registrado para investigações.