Conheça o Comandante do 29º Batalhão da PM Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia

A história do Comandante do 29º Batalhão da PM Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia. Ele relatou que desde que assumiu a corporação pretende trabalhar muito com o combate a criminalidade.