Família agradece apoio ao tratamento do andradense Thiago Oliveira

O andradense é muito solidário e quando uma pessoa passa por dificuldades, muita gente se dispõe a ajudar. Isso é o que está acontecendo no caso do Thiago Oliveira. A família está surpreendida com o tanto de apoio que vem recebendo e agradece.