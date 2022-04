Campanha “O Leão é seu amigo” visa ajudar entidades assistenciais

Com o objetivo de contribuir com as entidades de Andradas, a Prefeitura, por meio do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA), promove a Campanha “O Leão é seu amigo”! A iniciativa visa incentivar a doação do valor do imposto de renda a ser pago ou restituído para as instituições do município.

Anualmente, os contribuintes que se encaixem em pelo menos um dos critérios da Receita Federal, devem fazer sua declaração do Imposto de Renda. Em 2022, o prazo foi prorrogado até 31 de maio. Quem optar pelo modelo completo de declaração, pode ajudar as entidades de Andradas. É fácil, rápido e o contribuinte não paga nada a mais por isso. A destinação pode ser efetuada tanto por quem tem imposto a pagar quanto a restituir. O valor destinado irá reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar o valor do imposto a restituir.

Para efetivar a doação, o contribuinte deve, primeiramente, preencher todas as fichas da declaração e, em seguida, consultar na ficha “Resumo da Declaração (Doações Diretamente na Declaração – ECA)”, o valor disponível para doação, que já vem calculado pelo programa considerando os limites máximos de destinações do imposto de renda que podem ser efetuadas. Então, basta escolher o fundo para o qual deseja efetuar a doação e informar o valor a ser destinado ao mesmo. O próprio programa irá gerar um DARF no valor informado que deverá ser impresso (opção: “Imprimir – Darf).

O valor consolidado do imposto destinado para cada fundo será depositado, posteriormente, na conta bancária informada pelo mesmo para ser aplicado nas ações sociais de amparo às crianças e adolescentes.



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2021 COM RECURSOS DO FIA

– Capacitação de jovens e adolescentes integrantes dos Programas Jovens Feliz e encaminhados pelo CRAS, por meio de treinamento teórica e atividades práticas em parceria com o setor de Turismo do Município, aquisição de material para divulgação do turismo no município e bolsa incentivo para os jovens desenvolvedores do projeto. Valor: R$8.000,00 (oito mil reais);

– A manutenção e pintura em salas, pintura em banheiros e manutenção nas infiltrações em algumas partes do prédio da APAE/Andradas-MG, para melhor atender seus alunos. Valor total: R$ 6.485,60 (seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Informações: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas