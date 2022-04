Furtos são registrados em Andradas no final de semana

Durante o final de semana foram registradas ocorrências de furtos em Andradas.

No Sábado (09) a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Damásio Sasseron, bairro Jardim Veredas. De acordo com o boletim de ocorrência, na madrugada, um homem foi flagrado por um vigilante noturno tentando furtar cerca de 10 metros de cabos de energia de uma residência em construção. Após a tentativa fugiu em uma moto.

Também no sábado um fato semelhante, só que o ladrão conseguiu levar o que queria. Aconteceu em um imóvel na Rua Cassiterita, Jardim Muterle. O dono de uma residência foi informado que um vazamento estava acontecendo. Ao comparecer no local percebeu que o vazamento foi ocasionado por consequência do furto de torneiras e misturadores de água. Também notou a falta de fios elétricos, chuveiro e canaletas.

Na rua Paulino Rosa, bairro Davi de Paula, mais um furto. Segundo o boletim de ocorrências o morador saiu para trabalhar pela manhã e quando retornou por volta das 18h00 notou que uma das janelas do imóvel estava aberta. Ao entrar na residência deu pela falta de uma tv 42 polegadas, um vídeo game playstation 2 com um controle.

Outra ocorrência

Na última sexta-feira (08/04) uma mulher de 40 anos foi vítima de roubo, por volta das 05h30 da manhã, na rua Professora Esmeralda da Silva Atanásio próximo a rua Major Bonifácio enquanto aguardava o ônibus para o trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrências a vítima foi surpreendida por um desconhecido com uma das mãos embaixo da blusa. Simulando estar armado o autor a segurou pelo braço e utilizando de força física tomou seu aparelho celular um Motorola E6s, cor azul.

O cartão de crédito que estava na capa do aparelho também foi levado. Após a ação, o ladrão fugiu.

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑎 𝐴𝑁𝑇𝑉