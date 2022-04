Presídio de Andradas registra a morte de um detento de 44 anos

Um detento do Presídio de Andradas morreu neste domingo (10/04).

De acordo com informações do Departamento Penitenciário de Minas Gerais passadas para a equipe de jornalismo da ANTV os policiais penais foram acionados por colegas de cela do detento de 44 anos, que estava passando mal. Ao constatarem, no local, que o detento estava com os sinais vitais muito fracos e aparentemente sem sinais de agressão, acionaram imediatamente o SAMU, que conduziu o preso ao pronto atendimento da Santa Casa de Andradas. Ele chegou ao hospital já sem vida, sendo confirmado o óbito pela equipe médica.

A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido. As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil. O detento havia dado entrada na unidade prisional no dia 13 de janeiro de 2022.

𝐹𝑜𝑡𝑜: 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐴𝑁𝑇𝑉